Le Samsung Galaxy Z Fold2 verrouillé par l’opérateur reçoit la mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13 aux États-Unis

La mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13 publiée pour le Galaxy Z Fold2 international il y a deux mois et les unités déverrouillées aux États-Unis le mois dernier sont maintenant déployées pour le Galaxy Z Fold2 verrouillé par l’opérateur aux États-Unis.

La mise à jour est en cours pour les unités Galaxy Z Fold2 verrouillées sur les réseaux de T-Mobile et Sprint aux États-Unis, et le déploiement pourrait bientôt s’étendre aux appareils d’autres opérateurs.

Si vous possédez un Samsung Galaxy Z Fold2 verrouillé sur le réseau de T-Mobile ou Sprint, vous recevrez One UI 5.0 avec la version de firmware F916USQU2IVK5. Il est livré avec les goodies One UI 5.0 habituels et le correctif de sécurité Android de novembre 2022.

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant à votre Galaxy Z Fold2. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

