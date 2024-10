Le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition ne sera vendu qu’en Corée et en Chine

Les fans de Samsung intéressés par la série Galaxy Z Fold pourraient être curieux de connaître le (SE), qui sort le 25 octobre, ce vendredi. Cependant, ce smartphone n’arrivera dans les magasins qu’en Corée et en Chine.

Le Galaxy Z Fold SE est 1,5 mm plus fin et trois grammes plus léger que le Galaxy Z Fold 6, mesurant 1,6 mm d’épaisseur et pesant 236 grammes. Les écrans intérieur et extérieur mesurent respectivement 8 et 6,5 pouces. En comparaison, les écrans du Galaxy Z Fold 6 mesurent 7,6 et 6,3 pouces.

Alors que le Galaxy Fold 6 dispose de 12 Go de RAM, le Galaxy Z Fold SE disposera de 16 Go de RAM, ce qui lui permettra de mieux effectuer les tâches d’IA grâce à Samsung. Ces tâches incluent l’interprétation de conversations en temps réel, l’édition d’images, la synthèse des fonctions audio et de transcription. Samsung vise à aider les utilisateurs à « libérer » leur créativité avec ces fonctions et d’autres encore.

Le dernier changement notable concerne la caméra arrière. Le capteur arrière Special Edition a été mis à niveau à 200 mégapixels contre 50 sur le modèle standard, ce qui plaira à coup sûr aux amateurs de photographie sur smartphone.

Le prix suggéré par Samsung pour le Galaxy Z Fold SE est de 2 789 600 wons, soit environ 2 025 $. Il n’existe actuellement aucune source mentionnant un prix chinois. Le Galaxy Fold SE est fondamentalement le même que les autres modèles du Galaxy Z Fold, mais il est actuellement le plus fin et le plus léger. Il est plus difficile de se procurer des produits si vous n’êtes pas en Corée ou en Chine, mais peut-être que Samsung changera cela à l’avenir.