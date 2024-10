Le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition est lancé en Corée uniquement

Samsung a officiellement annoncé la sortie d’un nouveau pliable dans la gamme. L’édition spéciale du Galaxy Z Fold sera exclusive à la Corée en tant que version plus fine et plus légère de la variante mondiale.

Le Galaxy Z Fold 6 est l’un des meilleurs pliables que nous ayons vu devenir disponibles au fil des ans, mais il n’a pas le punch que certaines autres options ont offert. C’est toujours l’un des modèles les plus épais avec caméra, et c’est très bien, même si l’ensemble du matériel est toujours très bon.

Apparemment, Samsung avait prévu de répondre à ces préoccupations depuis le début, mais seulement dans son siège social, la Corée du Sud. Le Galaxy Z Fold Special Edition se présente comme un pliable plus léger et plus fin, atteignant 10,6 mm d’épaisseur par rapport à la hauteur de 12,1 mm du Fold 6. La différence de poids est un peu plus négligeable, aux alentours de 3g. Les écrans internes et externes sont également légèrement plus grands, mesurant 8 pouces de diamètre avec un rapport hauteur/largeur de 20:18.











Le téléphone est également un appareil plus performant avec 165 Go de RAM. Samsung positionne ce changement comme un changement qui facilitera de meilleures performances du Galaxy AI. Cela est associé à un SoC Snapsdragon 8 Gen 3 familier.

La différence la plus notable dans l’édition spéciale réside dans le panneau arrière et le réseau de caméras. Le verre arrière est désormais rayé et offre un joli contraste avec les aplats de couleurs que l’on a l’habitude de voir. La variante Galaxy Z Fold ne sera disponible que dans le coloris « Black Shadow ».

Les caméras ci-dessus se trouvent dans une barre de caméra quelque peu inconnue. Il est carré par rapport à la matrice plus ronde du Fold 6. De plus, Samsung a équipé le modèle d’un capteur de 200 MP pour « des photos plus vives et plus claires ».

L’édition spéciale du Galaxy Z Fold sera pour le moment exclusive à la Corée du Sud. Il pourrait arriver en Chine, mais il est peu probable qu’il s’agisse d’une sortie mondiale. La prochaine version de la série Z Fold pourrait s’inspirer de cette version en matière de conception, et nous nous attendons à voir quelque chose d’aussi fin ou plus fin de Samsung dans la série Fold 7.

En savoir plus sur Samsung :