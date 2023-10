Le Samsung Galaxy Z Flip5 en quatre couleurs exclusives en ligne arrive enfin en Inde

Samsung a présenté le Galaxy Z Flip5 fin août et le pliable est largement disponible en quatre couleurs : menthe, lavande, crème et graphite. Il existe quatre autres travaux de peinture, vendus exclusivement sur Samsung.com dans certaines régions, à savoir le bleu, le gris, le vert et le jaune.

Aujourd’hui, près de trois mois après l’événement Unpacked, ce deuxième quatuor est enfin disponible en Inde.





Les couleurs exclusives en ligne sont un peu plus prononcées et plus lumineuses que le look pastel atténué de la série régulière. Samsung a fixé le prix des nouvelles couleurs exactement comme les précédentes, mais l’appareil doit être acheté sur le site Web de l’entreprise.

Le téléphone est par ailleurs exactement le même à l’intérieur. Il possède un panneau pliable de 6,7 pouces sans espace une fois plié, un Super AMOLED de 3,4 pouces sur le couvercle et deux caméras de 12 MP. Il y a une batterie de 3 700 mAh tandis que le corps est certifié IPX8 contre la pénétration d’eau.













Samsung Galaxy Z Flip5 en bleu, gris, vert, jaune

En Inde, la version 256 Go coûte 99 999 INR (environ 1 200 $), tandis que la variante 512 Go coûte 109 999 INR (plus de 1 300 $).

SamsungGalaxy Z Flip5

Source