Le Samsung Galaxy Z Flip5 brise la couverture dans une photo d’espionnage

Le Samsung Galaxy Z Flip5 n’a pas manqué de fuites et la dernière en date est un regard en direct sur l’appareil sous sa forme pliée. Nous pouvons voir le téléphone calé à l’intérieur d’un étui de protection qui est courant parmi les téléphones de pré-version et il semble que les rumeurs sur la conception de l’écran de couverture étaient en fait vraies.







Photo espion Samsung Galaxy Z Flip5 (crédit :@Tech_Reve)

Le Galaxy Z Flip5 est équipé d’un écran de couverture en forme de dossier qui occupe une partie importante de la moitié supérieure de l’appareil. D’après les rumeurs précédentes, il s’agit d’un écran AMOLED de 3,4 pouces avec une résolution de 720 x 748 pixels et Samsung cherchera à tirer parti de l’écran plus grand en permettant aux utilisateurs d’exécuter des applications optimisées pour Google, notamment Google Maps et YouTube.

Outre le grand écran de couverture, nous pouvons voir les deux caméras de sport Z Flip5 considérées comme les mêmes capteurs larges et ultra larges de 12 MP que le Z Flip4 et un flash LED à côté d’eux. Nous pouvons également repérer les boutons de volume et d’alimentation, ce dernier pouvant également servir de lecteur d’empreintes digitales. Pour un tour d’horizon plus détaillé des rumeurs, consultez notre article Galaxy Z Flip5 à quoi s’attendre ici.

Source (tweeter)