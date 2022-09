Le plus récent grand pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold4, a été soumis à l’épreuve de JerryRigTout‘test de durabilité’ à la fin du mois dernier, et a survécu pour raconter l’histoire – bien qu’il n’ait pas été laissé exactement en parfait état.

C’est maintenant au tour de son petit frère, le Galaxy Z Flip4, d’être soumis aux mêmes épreuves éprouvantes. Voyons si le plus petit appareil s’avère plus fragile ou non.

L’écran extérieur du Flip4 est recouvert de verre comme vous vous en doutez, ce qui signifie qu’il se raye au niveau 6 sur l’échelle de dureté Mohs, avec des rainures plus profondes au niveau 7. En revanche, l’écran intérieur – ou plutôt le protecteur d’écran sur dessus – rayures au niveau 2, avec des rainures plus profondes au niveau 3. Cela signifie que les ongles pourraient en fait endommager cette surface.

Les côtés du téléphone sont en aluminium, tandis que les boutons sont en métal, tout comme le plateau de la carte SIM. Comme avec le Fold4, nous voyons également le téléphone soumis à beaucoup de saleté, testant la charnière – et tout se passe bien. Le protecteur de l’écran intérieur fond lorsqu’il est soumis à une flamme nue – car il est en plastique après tout.

Enfin, le Flip4 se plie beaucoup vers l’arrière, non sans d’étranges bruits de claquement qui en sortent, mais reste fonctionnel sans aucun problème. Cependant, après avoir été soumis à tous ces abus, il ne se ferme plus complètement. Le but de ce test était de déterminer la durabilité d’un appareil pliable de nos jours, et j’espère que si vous vous posiez la question, cela fournirait une réponse utile.

Si vous voulez en savoir encore plus sur le Galaxy Z Flip4, ne manquez pas notre examen approfondi.