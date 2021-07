Le Samsung Galaxy Z Flip3 recevra une édition limitée Thom Browne, voici à quoi cela pourrait ressembler

L’année dernière, l’édition Galaxy Z Flip Thom Browne s’est rapidement vendue, l’édition Z Fold2 Thom Browne s’est également avérée populaire. Ceux-ci n’étaient disponibles qu’en nombre très limité, mais ils sont très recherchés – par exemple, Samsung n’a produit que 5 000 unités pour la Corée du Sud, mais a reçu 230 000 enregistrements de personnes souhaitant acheter un Z Fold2 personnalisé par le concepteur. Il s’agit donc d’articles de prestige conçus pour créer un buzz autour du produit plutôt que d’offrir une augmentation significative des chiffres de vente.

Mais le buzz est bon, donc Samsung va faire une nouvelle édition limitée cette année – l’édition Samsung Galaxy Z Flip3 Thom Browne, selon LetsGoDigital. Samsung n’en fabrique qu’un par génération (c’est-à-dire Z Flip, mais pas de Z Fold et Z Fold2, mais pas de Z Flip 5G), ce qui signifie qu’une édition Z Fold3 Thom Browne est peu probable.







Rendus spéculatifs du Samsung Galaxy Z Flip3 édition Thom Browne

Quoi qu’il en soit, voici à quoi devrait ressembler l’édition limitée Z Flip3. Les dessins de Thom Browne sont assez cohérents avec un travail de peinture gris mat et la bande tricolore de la marque, donc cela devrait être une représentation assez précise. Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn, a pris comme base les modèles 3D Z Flip3 et a fait une maquette du design à venir.

Cette année, l’écran externe sera plus grand – un écran à deux lignes de 1,1″ – et tout indique qu’il sera recouvert de verre noir, ce qui crée un design bicolore. Cela sera probablement conservé pour l’édition Thom Browne. Soit dit en passant, on s’attendait à ce que l’écran externe ait la fonctionnalité Always On, mais ce n’est pas le cas, selon la dernière rumeur.









Rendus spéculatifs du Samsung Galaxy Z Flip3 édition Thom Browne

Certaines spécifications supplémentaires du moulin à rumeurs incluent un chipset Snapdragon 870 (avec le plus puissant 888 allant au Z Fold3), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, One UI 3.1 avec prise en charge DeX, 3 273 mAh batterie et 15 W filaire plus 9 W sans fil mise en charge. En ce qui concerne les caméras, il semble que la configuration 12+12 MP avec un objectif large et un objectif ultra large soit conservée à l’arrière, tout comme la caméra selfie 10 MP.

Le téléphone ne sera pas seul : les éditions Thom Browne sont livrées avec une montre connectée et des écouteurs personnalisés. Cette année, cela signifie une Galaxy Watch4 (ou Watch4 Classic) et des Galaxy Buds2. La montre a normalement un bracelet personnalisé tandis que les bourgeons reçoivent généralement un travail de peinture personnalisé pour leur boîtier de charge.

Vous pouvez vous attendre à quelques avantages supplémentaires tels que des chargeurs, des câbles, des étuis personnalisés, etc.



Le pack Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne en édition limitée

Si vous pensez que cela a l’air cool, nous devons vous avertir que ce package est généralement assez cher. L’édition Z Flip Thom Browne s’est vendue à 2 480 $, ce qui était plus que le coût du simple téléphone + montre + écouteurs.

Le Z Flip3 peut être jusqu’à 20 % moins cher que le modèle actuel (en partie en raison du retrait du chipset supérieur), tandis que le Watch4 Classic coûtera le même prix. Les Buds2 pourraient finir par être plus chers que les Buds+ qu’ils sont censés remplacer. Le pack en édition limitée ne sera pas bon marché et même si vous avez de l’argent, il y a de fortes chances qu’il y ait plus d’acheteurs que d’unités.

La source (en néerlandais)