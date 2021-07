Le Samsung Galaxy Z Flip3 passe à nouveau par 3C, prendra en charge la charge de 25 W après tout

La semaine dernière, il a été rapporté par Univers de glace sur Twitter que le prochain téléphone pliable à clapet de Samsung, le Galaxy Z Flip3 allait arriver avec la même capacité de charge de 15 W que le Galaxy Z Flip d’origine. Une récente entrée de certification 3C pour le Z Flip3 réfute maintenant cela.

La certification 3C montre que le Z Flip3 portant le numéro de modèle SM-F7110 est associé aux chargeurs EP-TA200 et EP-TA800. On ne sait pas avec lequel le téléphone sera réellement livré, mais cela confirme que le Z Flip3 sera compatible avec le chargeur le plus rapide des deux. Alors que l’EP-TA200 est le chargeur adaptatif de 15 W, l’EP-TA800 est un chargeur de 25 W qui sera également pré-emballé avec le Galaxy Z Fold3.

Cette entrée dans le 3C est différente de celle que nous avons vue en mai. Bien qu’il s’agisse du même numéro de modèle SM-F7110, il n’y avait aucune mention du chargeur EP-TA800 que nous voyons maintenant dans la récente certification 3C.









Les rendus présumés du Samsung Galaxy Z Flip3

Les nouveaux pliables de Samsung seront annoncés lors de l’événement déballé de la société le 11 août.

