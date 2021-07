Le Samsung Galaxy Z Flip3 obtient la certification en Thaïlande, le S Pen de Z Fold3 obtient le feu vert en Indonésie

La Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications (NBTC) en Thaïlande a également donné son approbation au Samsung Galaxy Z Flip3, peu de temps après que la FCC ait fait de même. Pendant ce temps, l’autorité indonésienne sans fil a certifié le S Pen Pro qui sera pris en charge par le Galaxy Fold3.

Le NTBC thaïlandais certifie le Samsung Galaxy Z Flip3 (SM-F711B)

La Thaïlande obtiendra la version SM-F711B du Z Flip3, qui prend en charge les bandes 5G locales. La troisième itération du clapet pliable sera légèrement plus compacte et aura une capacité totale de batterie de 3 300 mAh (répartie entre deux cellules, 2 300 + 900 mAh) comme le Z Flip 5G. Malheureusement, il semble qu’il conservera également sa vitesse de charge, à seulement 15 W. Cependant, il comportera quelques mises à niveau par rapport à son prédécesseur, notamment un chipset Snapdragon 888 et une résistance à l’eau IPX8.



Le S Pen Pro qui fonctionnera avec le Galaxy Z Fold3 a également été certifié

Quant au S Pen Pro (numéro de modèle EJ-P5450), il semble qu’il s’agisse d’un modèle différent de celui qui a été dévoilé plus tôt cette année aux côtés du Galaxy S21 Ultra. On ne sait pas exactement en quoi ces deux diffèrent, mais le stylet Pro sera plus grand que les S Pen fournis avec les téléphones Galaxy Note, car il n’est pas destiné à être inséré dans le téléphone lui-même.

Les Samsung Galaxy Z Flip3, Z Fold3 et plus seront dévoilés le 11 août

La source