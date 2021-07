Le Samsung Galaxy Z Flip3 aura un corps plus petit, révèle TENAA

Samsung a certifié le smartphone SM-F7110 sur TENAA, qui est la version chinoise du prochain Galaxy Z Flip3. La liste n’avait pratiquement aucune spécification à part les bandes de réseau sur lesquelles elle était certifiée, mais aujourd’hui, nous en savons plus sur la taille et la capacité de la batterie.

Le nouveau Galaxy Z Flip3 sera plus court et plus fin que le prédécesseur Galaxy Z Flip 5G, mais la batterie est répertoriée à 2 300 mAh + 903 mAh, ce qui représente au total une capacité minimale de 3 200 mAh ou une capacité typique de 3 300 mAh.









Rendus Samsung Galaxy Z Flip3

Le nouveau téléphone à clapet s’en tiendra à un seul emplacement SIM, mais il y a un module eSIM à l’intérieur, permettant une double connectivité LTE et 5G, à condition que les opérateurs aient activé la fonctionnalité sur leurs réseaux. Nous voyons également que le téléphone fonctionnera sous Android 11, ce qui n’est guère surprenant.

Le Galaxy Z Flip3 est attendu pour le 11 août et bien que de taille et de forme similaires à ses prédécesseurs, il sera bien différent à l’extérieur. Nous nous attendons à ce que deux caméras et une LED soient alignées verticalement, un écran plus grand et des rumeurs suggèrent un indice IP qui devrait signifier une charnière repensée si la revendication est réelle.

