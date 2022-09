Le Samsung Galaxy Z Flip d’origine reçoit la mise à jour One UI 4.1.1

Il y a quelques semaines, Samsung a commencé à déployer la mise à jour de One UI 4.1.1 sur les Galaxy Z Flip3 et Z Fold3, promettant que même les pliables plus anciens que ceux-ci finiraient par l’obtenir également. Le Galaxy Z Fold2 était le suivant, et aujourd’hui, le Galaxy Z Flip original a attiré la paille, car il commence à recevoir la mise à jour aux États-Unis.

Jusqu’à présent, le déploiement semble limité aux unités qui ont été achetées déverrouillées, donc pas encore de versions de transporteur. La mise à jour inclut le niveau de correctif de sécurité de septembre 2022, et après l’avoir appliqué, vous serez sur la version F700USQU5GVHA.

Le mode Flex est intégré, permettant des commandes de type PC lorsque l’appareil est partiellement plié. Il existe également de nouveaux gestes pour la vue multi-fenêtres et contextuelle, et vous avez désormais la possibilité de définir différents arrière-plans d’appel pour chaque contact.

La reconnaissance de texte et d’objets Bixby fonctionne dans des applications telles que Galerie et Appareil photo, et l’application Mes fichiers est devenue plus puissante avec une meilleure recherche. L’application Samsung Keyboard vous permet de réorganiser les boutons pour les emojis et les autocollants, et la barre d’espace est également personnalisable.

Comme d’habitude avec de telles versions, le déploiement de cette mise à jour sera probablement échelonné. En tant que tel, cela pourrait prendre quelques jours (voire des semaines) pour qu’il atteigne toutes les unités Galaxy Z Flip là-bas dans la nature.

La source