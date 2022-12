Le Samsung Galaxy Tab S8 + verrouillé par l’opérateur obtient One UI 5 aux États-Unis, S21 FE le reçoit en Inde

Samsung a déployé la mise à jour stable One UI 5 basée sur Android 13 pour les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra le mois dernier en Europe. Et maintenant, le conglomérat coréen a publié l’écurie One UI 5 pour les unités de la série Tab S8 verrouillées par l’opérateur aux États-Unis.

Le Galaxy Tab S8 + sur le code de modèle sportif du réseau Xfinity Mobile SM-X808U reçoit la mise à jour avec la version du micrologiciel X808USQU2BVK4 et le correctif de sécurité Android de novembre 2022, tandis que le déploiement des modèles vanille et Ultra avec la version du micrologiciel se terminant par BVK4 commencera bientôt.

En plus de publier la mise à jour One UI 5 pour les tablettes Galaxy Tab S8 verrouillées par l’opérateur aux États-Unis, Samsung a déployé la version stable One UI 5 pour le Galaxy S21 FE en Inde. Il est livré avec la version de firmware G990EXXU3DVK4, mais vous obtenez le correctif de sécurité d’octobre 2022 au lieu du correctif de novembre.

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour One UI 5 sur votre Galaxy Tab S8+ ou Galaxy S21 FE, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur leur Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Via 1, Via 2