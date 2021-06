Le Samsung Galaxy S9 est ancien et reçoit toujours de nouvelles mises à jour avec des améliorations

Le Samsung Galaxy S9 est peut-être revenu au calendrier de mise à jour trimestriel alors qu’il se trouve dans une dernière année de support, mais cela signifie toujours des mises à jour régulières. La dernière mise à jour est arrivée cette semaine via Verizon, avec un nouveauish correctif de sécurité et quelques améliorations.

Si vous ne l’avez pas déjà vu, les Galaxy S9 et Galaxy S9+ sur Verizon sont recevoir versions logicielles QP1A.190711.020.G960USQU9FUE1 et QP1A.190711.020.G965USQU9FUE1. Cette mise à jour inclut le correctif de sécurité Android de mai, ainsi que les nouvelles améliorations de Quick Share que d’autres appareils Samsung ont vues, et des « améliorations de performances ». Samsung et Verizon ne sont pas précis sur les changements, mais bon, un téléphone de 3 ans qui voit des améliorations est une bonne chose.

Le Galaxy S9 devrait continuer à voir ces mises à jour trimestrielles jusqu’en avril prochain, date à laquelle Samsung le coupera complètement. A cette époque, ce téléphone de mars 2018 aura connu 4 ans de mises à jour.

Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système.