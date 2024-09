Le Samsung Galaxy S25 Ultra sera doté uniquement d’un appareil photo ultra-large amélioré

Le lancement du Galaxy S25 Ultra de Samsung n’est prévu qu’en janvier, mais il a récemment fait l’objet de nombreuses rumeurs. Aujourd’hui, le site chinois Ice Universe a annoncé que l’appareil serait livré avec un appareil photo ultra-large amélioré.

Selon lui, le S25 Ultra sera doté d’un ultra grand angle de 50 MP utilisant le capteur Samsung ISOCELL JN3, avec une taille de pixel de 0,7 um. C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est qu’Ice Universe affirme que ce sera le seul appareil photo à bénéficier d’une mise à niveau. Tous les autres restent inchangés par rapport au Galaxy S24 Ultra. Cela contredit une rumeur de mai qui affirmait que le téléobjectif 3x serait également nouveau.



Rendu non officiel du Galaxy S25 Ultra basé sur des informations divulguées

Nous verrons donc à nouveau l’appareil photo principal ISOCELL HP2 200 MP (qui sera fabriqué sur un procédé plus récent, mais le modèle lui-même reste inchangé), le même appareil photo à zoom 3x de 10 MP utilisant le capteur IMX754 de Sony et le même appareil photo à zoom 5x de 50 MP utilisant le capteur IMX854 de Sony.

Selon certaines rumeurs, le S25 Ultra ne serait livré qu’avec le chipset Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. Il bénéficiera de plus de RAM que son prédécesseur, d’un écran plus grand avec des bordures plus petites et de la même capacité de batterie que le S24 Ultra, malheureusement. Cependant, il s’agira de l’appareil haut de gamme le plus fin et le plus léger à sa sortie.

Source | Source de l’image