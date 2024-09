Le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait bénéficier d’un support satellite SOS – ce que vous devez savoir

Plus tôt cette semaine, nous avons eu notre premier aperçu potentiel du Samsung Galaxy S25 Ultra via quelques rendus non officiels.

Aujourd’hui, nous avons quelques nouvelles supplémentaires sur une nouvelle fonctionnalité possible que Samsung pourrait apporter au S25 Ultra, la connectivité par satellite. Fuite régulière de Samsung, L’univers de glacea publié un article sur la certification reçue par le téléphone phare de Samsung via l’organisme de certification chinois 3C.

Les téléphones Android semblent enfin rattraper Apple, qui propose une connectivité par satellite SOS d’urgence depuis l’iPhone 14. Actuellement, seuls les téléphones Google Pixel 9 récemment sortis prennent en charge la connectivité par satellite SOS, en dehors de la Chine.

Comme la version d’Apple, le Pixel 9 peut se connecter aux satellites pour passer des appels d’urgence en l’absence de signal cellulaire. Actuellement, cette fonctionnalité est gratuite pendant les deux premières années de possession du Pixel 9, mais des frais sont ajoutés par la suite. La version d’Apple a une structure similaire.

Samsung est un partenaire proche de Google étant donné que tous les appareils mobiles de la société coréenne fonctionnent sous une forme ou une autre d’Android (et ils s’associent à Google et Qualcomm sur une sorte de plate-forme mobile, peut-être des lunettes intelligentes).

Si vous avez accès à un Pixel ou si vous souhaitez simplement savoir à quoi pourrait ressembler la fonction SOS sur le Galaxy S25 Ultra, consultez notre guide pour accéder à la fonction sur le Pixel 9.

La certification indique également que le S25 Ultra bénéficiera d’une charge de 45 W, la même que celle actuellement disponible sur le Galaxy S24 Ultra. Dans un tweet ultérieur, Ice Universe a également affirmé que le S25 Ultra bénéficierait de performances vidéo « considérablement améliorées ». Bien qu’ils aient refusé de développer cette déclaration.

Nous nous attendons à ce que la gamme Galaxy S25, y compris le prochain Ultra, soit lancée en janvier 2025, probablement une semaine après le CES 2025. À mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie réelle, nous aurons plus que probablement plus de fuites et de détails sur la série de téléphones phares de Samsung.