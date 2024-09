Le Samsung Galaxy S25 Ultra devrait à nouveau bénéficier d’une mise à niveau clé des spécifications

Il semble que le Samsung Galaxy S25 Ultra sera doté d’un ensemble sérieux de spécifications lorsque la série Samsung Galaxy S25 sera dévoilée (probablement en janvier prochain), y compris une augmentation jusqu’à 16 Go de RAM.

Cela vient d’un pronostiqueur bien connu Univers de glacequi dit qu’il est désormais « confirmé à 100% » que le modèle Ultra de la gamme sera livré avec 16 Go de RAM à l’intérieur. Cela représente une augmentation par rapport aux 12 Go de RAM du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Nous avons déjà entendu parler de cette augmentation de la RAM, en juillet, et de la même source. Le fait que cette affirmation soit maintenant réitérée et qualifiée de « confirmée » nous donne davantage de confiance dans le fait que nous assisterons effectivement à une mise à niveau.

Comme le rapporte SamMobilenous avons également entendu dire que la qualité des modules de RAM s’améliorerait tout comme la quantité globale de mémoire – et cela devrait signifier des améliorations en termes de performances et d’efficacité (ce qui signifie une meilleure durée de vie de la batterie).

Retour à 16 Go

Le S25 Ultra aura certainement une version avec 16 Go de RAM, c’est confirmé à 100%, ne vous inquiétez pas.27 septembre 2024

Ce ne serait pas la première fois que le modèle Ultra d’une série Galaxy S dispose de 16 Go de RAM. Le même niveau de mémoire était disponible dans le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy S21 Ultra (respectivement de 2020 et 2021), avant de passer à 12 Go.

Il semble que le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus bénéficieront de 12 Go de RAM – par rapport aux versions actuelles, cela représenterait une augmentation de 4 Go pour le modèle standard et du même niveau pour le modèle Plus.

Toute cette RAM supplémentaire signifie bien sûr plus de marge de réflexion pour les fonctionnalités d’IA intégrées. Nous pouvons nous attendre à en voir beaucoup introduits avec la série Galaxy S25. Les téléphones devraient apparaître en janvier 2025, si Samsung respecte le même calendrier que cette année.

Espérons que l’augmentation de la RAM d’une année sur l’autre n’affectera pas le prix demandé du téléphone. Comme notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra vous le dira, le combiné phare de 2024 a été mis en vente au prix de 1 299,99 $ / 1 249 £ / 2 199 AU $.