Le Samsung Galaxy S25+ fuite dans les premiers rendus, il semble ennuyeux

Après ses frères et sœurs, le S25 Ultra et le S25 classique, c’est aujourd’hui au tour du Galaxy S25+ d’être présenté dans les premiers rendus jamais divulgués. Ceux-ci sont basés sur la CAO, donc les détails peuvent être inexacts, gardez cela à l’esprit, mais l’essentiel du design est ce que nous allons obtenir en janvier.

Et c’est vraiment ennuyeux. Bien sûr, on reconnaît immédiatement qu’il s’agit d’un Samsung, ce qui est bon pour la reconnaissance de la marque coréenne, mais le problème (qui n’est pas du tout nouveau) est qu’il ressemble exactement à n’importe lequel Samsung. Peut-être que la gamme phare ne devrait pas partager les éléments de conception avec les téléphones coûtant 200 $ ?

Samsung n’est pas du tout d’accord. Ce que nous voyons est en grande partie le même design, juste amélioré ici et là. Les bordures sont plus fines, les anneaux de l’appareil photo sont légèrement différents, les couleurs changeront sans aucun doute, peut-être que la texture du dos sera différente, le cadre est plus plat, et c’est tout.

Ce smartphone ne conviendra pas à ceux qui préfèrent les designs extravagants et inédits. Selon une précédente rumeur, le S25+ partagerait également sa batterie avec son prédécesseur, bloquée à 4 900 mAh pour ne pas empiéter sur le tout puissant Ultra qui lui est bloqué à 5 000 mAh.

Le S25+ sera équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, qui devrait être annoncé en octobre. Certains marchés pourraient recevoir à la place l’Exynos 2500 de Samsung (ou pas). Le téléphone devrait être doté de 12 Go de RAM et peut-être même de 256 Go de stockage de base. Croisons les doigts.

Il aura la même taille d’écran que le S24+. Le S25+ mesurera 158,4 x 75,7 x 7,3 mm, ce qui le rend légèrement moins haut, moins large et plus fin que le S24+.

Selon la source de ces rendus, la famille S25 ne sera pas officialisée avant le 10 janvier et le dévoilement aura lieu vers la mi-janvier.

Source