Le Samsung Galaxy S25 FE pourrait sortir en modèle Slim l’année prochaine

Nous sommes à environ trois mois du dévoilement des Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, mais le Galaxy S25 FE a également fait la une des journaux ces derniers temps, avec le dernier rapport de L’Élect affirmant que Samsung envisage effectivement de lancer le Galaxy S25 FE l’année prochaine et envisage de le lancer en tant que modèle Slim.

La publication affirme également que le Samsung Galaxy S25 FE comportera un écran mesurant 6,7 pouces de diagonale – le même que celui du Galaxy S24 FE introduit le mois dernier. De plus, le conglomérat coréen pourrait rendre la batterie du Galaxy S25 FE plus fine en la rendant plus large pour lancer le téléphone au design fin.









Samsung Galaxy S24 FE

Le Samsung Galaxy S24 FE a une épaisseur de 8 mm, et il reste à voir quelle sera la finesse du Galaxy S25 FE. Concernant le chipset, le S24 FE était livré avec le SoC Exynos 2400e, mais la rumeur dit que le S25 FE aurait une puce Dimensity à la barre.

Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le Galaxy S25 FE dans les mois à venir. En attendant, vous pouvez lire notre test du Samsung Galaxy S24 FE pour en savoir plus.

Source (en coréen)