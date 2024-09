Le Samsung Galaxy S25 de Samey fuite dans les premiers rendus

Il y a quelques jours, les premiers rendus CAO du Galaxy S25 Ultra ont été divulgués, et aujourd’hui, le Galaxy S25 « vanille » a reçu exactement le même traitement.

Le prochain téléphone devrait être légèrement plus petit que son prédécesseur dans toutes les dimensions. Il mesurera 146,9 x 70,4 x 7,2 mm, contre 147 x 70,6 x 7,6 mm.

Le S25 sera assez similaire, en termes de conception, au S24, mais il sera doté de bordures plus petites (si ces rendus sont exacts) et d’anneaux pour les caméras à l’arrière. Les côtés plats sont là pour rester, apparemment – du moins jusqu’à ce qu’Apple décide d’introduire un nouveau style pour le cadre et que chaque fabricant Android suive à nouveau son exemple.

Le Galaxy S25 sera alimenté soit par un chipset Exynos (probablement commercialisé sous le nom d’Exynos 2500) soit par le Snapdragon 8 Gen 4, nous avons entendu des rapports contradictoires à ce sujet. Le SoC sera associé à 12 Go de RAM, mais les options de stockage commenceront toujours à 128 Go, tout comme l’année dernière. La capacité de la batterie devrait également rester inchangée à 4 000 mAh.

Le dévoilement officiel de la famille Galaxy S25 devrait avoir lieu au cours de la semaine du 13 janvier, selon la source de ces rendus.

