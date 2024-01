Le Samsung Galaxy S24 utilise le cercle de Google pour rechercher n’importe quoi sur l’écran de votre téléphone

Les recherches Google sur vos téléphones Android haut de gamme vont devenir considérablement plus puissantes grâce à la nouvelle fonctionnalité Circle to Search, a déclaré la société dans un communiqué. communiqué de presse mercredi. La fonctionnalité vous permet d’afficher Google tout en utilisant n’importe quelle application, d’encercler ou de surligner n’importe quel texte ou objet et, grâce à la puissance de l’IA, d’obtenir des résultats instantanément. Cette version améliorée de la recherche visuelle sera lancée sur les gammes de téléphones Pixel 8, Pixel 8 Pro et Samsung Galaxy S24 le 31 janvier.

Circle to Search, comme son nom l’indique, vous permet d’encercler n’importe quel objet pour le rechercher. Par exemple, si vous voyez un TikTok présentant des corn dogs au look funky, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut pour afficher l’application Google et encercler l’aliment avec votre doigt. Grâce à l’IA, Google vous donnera des informations sur les corn dogs coréens. L’IA peut également expliquer la pertinence culturelle de la cuisine coréenne dans l’air du temps gastronomique actuel.

Le pouvoir ici n’est pas seulement de pouvoir rechercher n’importe quel objet ou texte que vous voyez sur votre écran, mais aussi de le faire sans avoir à tâtonner entre plusieurs applications.

Cette annonce coïncide avec l’annonce aujourd’hui par Samsung de l’arrivée de la même fonctionnalité sur la nouvelle gamme de téléphones Galaxy S24. Pour le moment, aucun autre téléphone doté de cette version intégrée plus puissante de la recherche Google n’a été annoncé.

L’histoire d’amour continue de Google avec l’IA survient après que ChatGPT ait bouleversé son mojo de recherche fin 2022. Lorsque ChatGPT a été lancé, le chatbot IA pouvait apparemment répondre à n’importe quelle question avec des réponses uniques. Par rapport à une recherche Google standard, qui affiche des listes de sites Web vous obligeant à filtrer et à trouver des informations pertinentes, ChatGPT l’a fait pour vous. Google et Microsoft n’ont pas tardé à introduire leurs propres chatbots IA pour rester compétitifs.

Depuis lors, les investissements de Microsoft dans l’IA ont propulsé l’entreprise au rang de leader mondial en matière d’intelligence artificielle. le plus précieux au monde, dépassant Apple plus tôt ce mois-ci. Google intègre également l’IA dans un plus grand nombre de ses produits, de la recherche elle-même avec Search Generative Experience à l’application appareil photo sur ses appareils Pixel. Considérant que l’IA générative devrait rapporter jusqu’à 4 400 milliards de dollars par anSelon McKinsey, les entreprises se précipitent pour être à la pointe du progrès afin de maintenir leur domination sur le marché.

Parallèlement à Circle to Search, Google a déclaré que la recherche multiple dans Lens bénéficiait également d’une mise à niveau basée sur l’IA. Dans le passé, si vous voyiez une robe qui vous plaisait, Google Lens serait capable d’identifier cette robe et vous pourriez alors demander à Google de rechercher des variations de vert. Désormais, ces correspondances visuelles donneront des informations basées sur l’IA, vous permettant de poser des questions plus nuancées. L’exemple proposé par Google est de voir un jeu de société lors d’un vide-grenier sans la boîte. Google Lens pourra bientôt identifier le jeu et vous pourrez demander comment s’appelle ce jeu et comment il peut être joué.

