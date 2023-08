Le Samsung Galaxy S24 Ultra utilisera uniquement des puces Snapdragon, affirme une fuite

Hier, Univers de glace a rapporté que Samsung utiliserait l’Exynos 2400 pour la série Galaxy S24 en Europe. Maintenant un autre fuiteur, Setsuna numériqueaffirme que ce n’est pas tout à fait vrai : seuls les Galaxy S24 et S24+ recevront la puce conçue par Samsung.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra utilisera le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy sur tous les marchés, déclare Setsuna. Cela rendra la séparation entre l’Ultra et ses petits frères encore plus prononcée.

Un autre rapport d’hier suggère que le S24 Ultra définira la RAM et le stockage de base à 8/128 Go et que la capacité de stockage maximale sera augmentée à 2 To (elle s’élève à 1 To pour le S23 Ultra, bien que le minimum soit de 256 Go, et non de 128 Go). .

Les Vanilla S24 et S24+ devraient enfin adopter les écrans LTPO, mais ils seront probablement toujours inférieurs à l’Ultra (qui devrait atteindre une luminosité de 2 200 nits). Ensuite, il y a des choses comme une caméra télé 3x améliorée (avec un capteur 50MP) et, peut-être, une charge plus rapide de 65 W, qui pousseront à nouveau l’Ultra au-dessus des deux autres téléphones S.

Pour revenir un instant à l’Exynos 2400, il devrait disposer d’un processeur à 10 cœurs avec un Cortex-X4, puis de deux clusters de Cortex-A720 et enfin de quatre cœurs A520. Le GPU sera un Xclipse 940 co-développé avec AMD (basé sur la technologie RDNA 2, semble-t-il, même si RDNA 3 est déjà disponible). Le GPU aura deux fois plus d’unités de calcul que le Xclipse 920 dans l’Exynos 2200, cependant. Il y aura d’autres mises à niveau comme la prise en charge d’une RAM et d’un stockage plus rapides, un nouveau FAI, un nouveau modem, etc.

Source (en chinois) | Via