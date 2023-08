Le Samsung Galaxy S24 Ultra sera livré avec un écran amélioré, la surface des détails du téléobjectif 50MP

La semaine dernière, pronostiqueur fiable Univers de glace a déclaré que le Samsung Galaxy S24 Ultra de l’année prochaine comportera un téléobjectif 50MP 3x, qui, selon eux, utilisera désormais un capteur 1/2,52″.

Avec ce capteur, Samsung devrait obtenir une belle qualité d’image zoom 5x, et c’est la raison pour laquelle il y avait des rumeurs selon lesquelles le téléobjectif 3x du Galaxy S23 Ultra serait remplacé par un téléobjectif 5x sur le S24 Ultra.

C’est pourquoi il a été initialement dit que le S24 Ultra avait adopté un capteur 5x. Samsung mettra l’accent sur la qualité d’image 5x du capteur grâce au zoom 3x 50MP. – UNIVERS DE GLACE (@UniverseIce) 14 août 2023

Alors que Samsung met à niveau le téléobjectif 10MP 3x, Univers de glace dit la marque coréenne continuera à utiliser la caméra périscope 10MP 10x du S23 Ultra, tout comme l’appareil photo principal 200MP et l’appareil photo selfie 12MP. On ne sait pas si Samsung réutilisera ou non l’unité ultra large 12MP du S23 Ultra sur le S24 Ultra.

En plus de révéler les détails de la caméra téléobjectif 50MP du Samsung Galaxy S24 Ultra, Univers de glace a affirmé que le S24 Ultra serait livré avec un écran amélioré mais n’est pas entré dans les détails. Nous espérons avoir plus de clarté à ce sujet dans les mois à venir.