Le Samsung Galaxy S24 Ultra devrait utiliser exclusivement le Snapdragon 8 Gen 3

Selon un rapport du média coréen L’Électle Samsung Galaxy S24 Ultra utilisera exclusivement un chipset Snapdragon 8 Gen 3, quelle que soit la région dans laquelle il est vendu.

Les Galaxy S24 et Galaxy S24+, quant à eux, utiliseront soit l’Exynos 2400, soit le Snapdragon 8 Gen 3. Les unités en Corée du Sud et en Europe seront alimentées par Exynos, tandis que celles d’Amérique du Nord utiliseront un Snapdragon, un peu comme celui-ci. c’était dans le passé.

C’est une stratégie qui polarisera sans aucun doute les fans de Samsung, mais peut-être pas autant que d’habitude car auparavant, les trois modèles de Galaxy S étaient Exynos ou Snapdragon, selon la région.

Les rumeurs suggèrent que le dernier processus LPP+ 4 nm de Samsung est utilisé pour l’Exynos 2400, et Samsung vante que la nouvelle puce sera presque deux fois plus rapide en termes de processeur que l’Exynos 2200 et près de 15 fois plus rapide en performances d’IA.

Pendant ce temps, le prochain Snapdragon 8 Gen 3 utilisera le dernier nœud de TSMC, mais certains rapports affirment qu’il aura des versions sur les processus 3 nm et 4 nm. Il faudra attendre la fin du mois pour voir comment cela se passe.

Source | Via