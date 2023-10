Le Samsung Galaxy S24 Ultra alimenté par Snapdragon apparaît sur Geekbench

Samsung devrait lancer la série Galaxy S24 en janvier, et aujourd’hui, la variante Ultra destinée au marché américain est apparue sur Geekbench. L’appareil SM-S928U est répertorié avec Snapdragon 8 Gen 3 (nom de code ananas), qui aura une configuration CPU 1+3+2+2.

Le cœur principal tourne à 3,30 GHz, ce qui est inférieur à celui du produit phare Snapdragon de la génération précédente, mais le reste est plus impressionnant : le deuxième cluster est composé de trois cœurs à 3,15 GHz, le troisième est composé de deux unités à 2,96 GHz et les deux cœurs restants. sont cadencés à 2,27 GHz.

Le téléphone testé avait une RAM relativement modeste de 8 Go. Il aura également Android 14, probablement avec One UI 6.1 en plus.

Les résultats du benchmark ont ​​révélé un score de 2 234 pour un seul cœur et de 6 807 pour plusieurs unités. L’augmentation par rapport au Galaxy S23 Ultra avec Snapdragon 8 Gen 2 est massive – 15 % et 35 %, respectivement.

Le principal point à retenir de cette liste Geekbench n’est pas le résultat brut – c’est la confirmation que Samsung envisage à nouveau de diversifier ses chipsets. La plate-forme Exynos 2400 alimentera certains des produits phares du Galaxy S24, mais elle pourrait être limitée aux S24 et S24+, l’Ultra étant entièrement compatible avec le Snapdragon 8 Gen 3.

