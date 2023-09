Le Samsung Galaxy S24 Ultra abandonnerait le module périscope 10x

Samsung propose un capteur périscope avec zoom optique 10x depuis trois années consécutives, à commencer par le Galaxy S21 Ultra, mais il semble que cela prendra fin l’année prochaine. Pronostiqueur remarqué Univers de glace rapporte que le Galaxy S24 Ultra ne proposera que des capteurs téléobjectif 3x et 5x.

Selon le fuiteur, le S24 Ultra apportera un téléobjectif 10MP 3x et un nouveau capteur 50MP 1/2,52″ avec des pixels de 0,7µm offrant un zoom optique 5x. Malgré sa plage de zoom plus courte, le nouveau module téléobjectif 50MP offrira probablement une amélioration significative de la qualité d’image.

Nous avons précédemment reçu des informations selon lesquelles le S24 Ultra offrirait un nouveau capteur principal ISOCELL HP2SX de 200 MP d’une taille de 1/1,3″ et offrant un regroupement natif de pixels 4 en 1 et 16 en 1 ainsi qu’une mise au point automatique à détection de phase Super Quad. Nous attendons également les mêmes vieilles caméras ultra-larges et frontales de 12 MP.

