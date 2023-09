Le Samsung Galaxy S24 serait lancé le 18 janvier | Actualités technologiques

Samsung pourrait apporter des écrans LTPO aux Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus vanille. (Photo expresse)

Samsung lance ses produits phares de la série Galaxy S au premier trimestre de chaque année depuis plus d’une décennie maintenant. Cependant, de nouvelles rumeurs suggèrent que le fabricant de téléphones sud-coréen pourrait lancer la prochaine série Galaxy S24 plus tôt cette année, le 18 janvier.

La nouvelle vient du pronostiqueur connu Univers de glace, qui a partagé une publication sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo affirmant que le Galaxy S24 arriverait au début de l’année prochaine. L’informateur ajoute que ce n’est peut-être pas la date exacte, mais que la société ferait probablement l’annonce à la mi-janvier.

Samsung dévoile généralement les nouveaux appareils de la série Galaxy S fin février de chaque année, mais le géant de la technologie change souvent les dates. Alors que les appareils des séries Galaxy S22 et Galaxy S23 ont été lancés en février, le Galaxy S21 est sorti le 29 janvier.

Spécifications du Samsung Galaxy S24

La série Galaxy S24 pourrait comporter le prochain chipset Snapdragon Gen 3 de Qualcomm. Semblable au chipset de l’année dernière, Samsung pourrait augmenter la fréquence du processeur et l’appeler Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy. Mais dans certaines régions, Samsung pourrait le faire avec son chipset Exynos 2400 développé en interne.

La rumeur veut également que le fabricant de téléphones sud-coréen optera pour un téléobjectif avec zoom 5x sur le Galaxy S24 Ultra pour concurrencer l’iPhone 15 Pro Max récemment annoncé.

Un article sur X (anciennement Twitter) d’Ice Universe fait également allusion à 2 objectifs zoom distincts : un capteur 10MP avec zoom optique 3x et un autre appareil photo 50MP avec zoom optique 5x. La société continuera probablement également à proposer un zoom sans perte 10x et un zoom hybride 100x.

Les Galaxy S24 et Galaxy S24+ vanille devraient également apporter des améliorations significatives à l’écran, Samsung aurait apporté LTPO aux modèles non Ultra et augmenté la luminosité maximale à 2 500 nits.

Nous vous conseillons cependant de prendre cette information avec des pincettes puisque rien n’est officiel pour le moment et que les choses évoluent ultérieurement.