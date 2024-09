Le Samsung Galaxy S24 FE sera plus cher que son prédécesseur

Le lancement du Galaxy S24 FE de Samsung est prévu vers la fin du mois ou en octobre. Il sera équipé d’une version downclockée de la puce Exynos 2400, du même système de charge que son prédécesseur, d’un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1 900 nits et un verre Gorilla Glass Victus+ sur le dessus, d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un ultra-large de 12 MP, d’un téléobjectif à zoom optique 3x de 8 MP, d’un appareil photo selfie de 10 MP et d’une batterie de 4 565 mAh. Oh, et une augmentation de prix.

Selon une nouvelle rumeur provenant d’une source généralement fiable, le Galaxy S24 FE en Europe coûterait 100 € de plus que le Galaxy S23 FE lors de son lancement. C’est une pilule assez difficile à avaler si cela se révèle être le cas, d’autant plus que vous n’obtiendrez pas non plus de mémoire ou de stockage supplémentaire : le modèle de base S24 FE n’aura toujours que 8 Go du premier et 128 Go du second, tout comme le S23 FE.













Fuite de rendus du Samsung Galaxy S24 FE

Ainsi, le Galaxy S24 FE avec 8/128 Go sera vendu au prix de 799 €. L’année dernière, le S23 FE était vendu à partir de 699 €. Le Galaxy S24 « vanilla » est actuellement vendu en Europe pour environ 600 € avec la même quantité de RAM/stockage, tandis que le S24+ est actuellement vendu à moins de 800 € avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Alors pourquoi quelqu’un choisirait-il le S24 FE plutôt que l’un ou l’autre ? C’est une bonne question, n’est-ce pas ?

