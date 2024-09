Le Samsung Galaxy S24 FE intègre des fonctionnalités d’IA dans un téléphone à prix réduit

Le Galaxy S24 FE de Samsung à 650 $ offre de nouvelles fonctionnalités d’IA à un prix inférieur à celui de la norme 800 $ pour le Galaxy S24Le téléphone a été dévoilé jeudi lors d’un événement de lancement au magasin Samsung 837 de la société à New York. Il sera disponible à la commande le 3 octobre.

Le téléphone comprend de nombreuses fonctionnalités présentes sur les précédents téléphones Galaxy S24, notamment les fonctionnalités Galaxy AI telles que Live Translation, Circle to Search, Generative Edit pour supprimer les objets indésirables des photos et Note Assist pour le formatage, la traduction et la synthèse des notes. Il sera accompagné de sept ans de mises à jour logicielles ainsi que de mises à jour de sécurité comme le S24, ce qui montre encore une fois comment Samsung comble le fossé entre ses appareils plus économiques et haut de gamme. L’accent mis par Samsung sur Galaxy AI souligne également qu’il considère cette technologie comme un élément essentiel de l’évolution de ses appareils mobiles, après qu’Apple ait présenté Apple Intelligence comme une fonctionnalité clé de l’iPhone 16.

Le Galaxy S24 FE est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces et d’une batterie de 4 700 mAh. Il est doté d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels, qui, sur le papier, ressemble à la configuration de l’appareil photo du Galaxy S24.

Le téléphone de Samsung, vendu à 800 dollars, est également doté d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand angle de 12 mégapixels, mais il est également équipé d’un téléobjectif de 10 mégapixels. Mais Samsung met également en avant son nouveau moteur d’appareil photo ProVisual, qui, selon lui, utilise l’IA pour améliorer les détails et les textures.

Le S24 FE fonctionnera avec le processeur Exynos 2400e de Samsung, en rupture avec les processeurs Qualcomm utilisés sur les téléphones phares Galaxy S24 et le S23 FE de l’année dernière. Samsung a utilisé des processeurs Exynos dans ses téléphones Galaxy A plus abordables, et le choix de passer à son propre processeur pourrait jouer un rôle dans la manière dont le téléphone peut atteindre un prix inférieur. La société affirme également que le Galaxy S24 FE dispose d’une chambre à vapeur plus grande pour un meilleur refroidissement pendant les jeux. Le téléphone sera disponible en quatre couleurs : bleu, menthe, gris et graphite.

Le lancement de la montre connectée s’inscrit dans la continuité de l’expansion de Samsung vers des appareils plus abordables, notamment la Galaxy Watch FE à 200 dollars. Un modèle LTE de la Galaxy Watch FE a également été annoncé lors de l’événement de jeudi, qui sera vendu à partir de 250 dollars.

Samsung a passé une grande partie de l’année 2024 à vanter sa suite d’outils Galaxy AI, et le Galaxy S24 FE en est une preuve supplémentaire. Samsung n’est que l’un des nombreux fabricants de téléphones à miser sur l’IA, notamment Apple et Google. Les deux sociétés ont également utilisé l’IA comme point central de leurs derniers lancements de téléphones, en septembre et en août respectivement.

Mais selon une étude de CNET réalisée en partenariat avec YouGov, un quart des propriétaires de smartphones ne trouvent pas les fonctionnalités d’intelligence artificielle utiles sur les téléphones. En revanche, une autonomie plus longue et une capacité de stockage plus importante sont les principales raisons pour lesquelles les propriétaires de smartphones mettent à niveau leurs appareils, selon l’enquête.