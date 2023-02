Le Samsung Galaxy S23 Ultra subit un test de durabilité et un démontage

Si vous vous demandez comment le tout nouveau Galaxy S23 Ultra se comporte en termes de durabilité et s’il est plus facile à réparer que ses prédécesseurs, Avis PBK vous a couvert. Les dernières vidéos de durabilité et de démontage montrent à quel point le nouveau téléphone est durable et à quoi il ressemble à l’intérieur.

À partir du test de durabilité, le téléphone conserve toutes ses fonctionnalités après une immersion dans l’eau de trois minutes mettant en valeur toute sa gloire IP68. L’écran Gorilla Glass Victus 2 survit très bien aux rayures. Aller à l’écran avec des pics minéraux Mohs montre des rayures au niveau 8 et des rainures plus profondes au niveau 9 – une amélioration mineure par rapport au verre Victus de première génération.

Le dos et les caméras du S23 Ultra présentent des niveaux de résistance aux rayures identiques. Le test de chute nous donne un écran fissuré après une chute à hauteur de taille directement sur le béton. Le dos se fissure également après une chute séparée de la hauteur de la taille. Malgré les dommages esthétiques, l’écran et les autres composants du téléphone restent entièrement fonctionnels.

Passant au démontage, nous pouvons voir que Samsung a rendu les remplacements de batterie un peu plus faciles grâce aux languettes incluses. Tous les câbles flexibles et les connecteurs sont soigneusement étiquetés, ce qui facilite également le processus de réparation.

Nous avons également un aperçu clair de la nouvelle chambre à vapeur plus grande aux marques 5:20 et 6:40 et une comparaison rapide de la taille de la chambre à vapeur du S22 Ultra. Le Galaxy S23 Ultra obtient un score de réparabilité de 9/10.