Le Samsung Galaxy S23 Ultra ressemble au S22 Ultra dans les rendus qui ont fui

Hier, les vannes de fuite pour la prochaine famille Samsung Galaxy S23 se sont ouvertes avec des rendus des Galaxy S23 et S23 +. Aujourd’hui, le membre manquant est à l’honneur – nous parlons du Galaxy S23 Ultra, bien sûr.

L’appareil non pliable le plus haut de gamme de Samsung pour l’année prochaine finira par ressembler à son prédécesseur, comme il s’avère. Sérieusement, il est presque impossible de dire simplement en regardant ces rendus que ce n’est pas le S22 Ultra.













Fuites de rendus du Samsung Galaxy S23 Ultra

Et pourtant – ce n’est pas le cas. Les trois « îlots » principaux du cercle de caméra semblent dépasser un peu plus dans le S23 Ultra, tandis que les deux autres dépassent visiblement moins. L’avant a également l’air un peu plus plat, donc le rayon des courbes a été encore resserré – l’Ultra était de toute façon aussi carrée qu’une note, maintenant elle devient de plus en plus légèrement plus carrée.

C’est tout, cependant. Ce sont toutes les différences évidentes entre les deux – et avouons-le, elles sont tout sauf évidentes à moins que vous ne regardiez de très près. Le S23 Ultra mesurera 163,4 x 78,1 x 8,8 mm, contre 163,3 x 77,9 x 8,9 mm pour le S22 Ultra.

Avec les Galaxy S23 et S23+ adoptant également le look des îlots de caméra divisés, les membres haut de gamme de la famille Samsung de l’année prochaine auront enfin l’air de faire partie de la même famille. Pour le meilleur ou pour le pire, c’est-à-dire qu’ils ressemblent aussi à beaucoup de modèles de la série A. Cela aide donc clairement à cimenter cela en tant que langage de conception de Samsung.

Là encore, avoir un appareil à 1 200 $ et plus partageant un langage de conception avec un appareil à 200 $ de la même marque est … un choix stylistique intéressant, disons. Il sacrifie définitivement l’exclusivité haut de gamme pour une reconnaissance globale plus facile. Que le compromis en vaille la peine est à deviner à ce stade.

Certaines rumeurs ont parlé de la famille Galaxy S23 annoncée quelques semaines plus tôt que les modèles S22, ce qui signifie que nous pourrions voir un dévoilement en janvier. Au rythme où les fuites se sont déroulées récemment, nous en saurons certainement beaucoup plus sur le trio S23 bien avant cela.

La source