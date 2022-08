Le Samsung Galaxy S23 Ultra présentera le même design d’appareil photo que son prédécesseur

Cela peut sembler un peu trop tôt pour les fuites du Galaxy S23 Ultra, mais celui-ci provient d’une source assez fiable, Univers de glace. Le pronostiqueur de Samsung dit que la société a opté pour un design et que c’est le même que le Galaxy S22 Ultra.

Soi-disant, c’est le cas avec la conception de la caméra arrière, au moins. Et cela a du sens car il a été bien accueilli et il est facile de le distinguer du reste des téléphones Galaxy S22 de la famille. Le nouveau rapport semble être dans la lignée du précédent de Univers de glace prétendant que la conception globale et les dimensions resteront inchangées.

Nous sommes cependant curieux de savoir si le reste de la gamme Galaxy S23 obtiendra l’apparence de l’appareil photo du S23 Ultra ou s’en tiendra à l’ancien design. On pourrait supposer que la conception changera puisque les bosses de l’appareil photo sur les téléphones non Ultra S21 et S22 sont les mêmes.

