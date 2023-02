Le Samsung Galaxy S23 Ultra est soumis à un autre test de durabilité

Il y a quelques heures à peine, nous vous avons apporté une vidéo “test de durabilité” du Samsung Galaxy S23 Ultra, et nous voici de retour avec une autre vidéo… une autre vidéo de “test de durabilité”, c’est-à-dire. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas devenus fous – ce n’est pas la même vidéo. Celui-ci est du vétéran des tests de durabilité des smartphones, Zack de JerryRigTout.

C’est lui qui a pratiquement inventé ce format, alors voici son point de vue sur le dernier et le plus grand de Samsung, et à quel point il peut résister à diverses contraintes.

Au cas où vous ne pourriez pas regarder pour une raison quelconque, nous essaierons de résumer les principaux points de la vidéo pour vous ici – alerte spoiler évidente à venir ! Tout commence par le test de rayure du verre comme d’habitude, et c’est au niveau 6 sur l’échelle de dureté Mohs que vous commencez à voir des marques, tandis qu’au niveau 7, il y a des rainures plus profondes.

Les côtés sont en métal comme vous vous en doutez, tout comme les boutons. L’écran prend une flamme nue pendant environ une minute, et lors du test de pliage, il n’y a absolument aucun problème, quel que soit le côté à partir duquel vous essayez de le plier.

Si vous êtes intéressé par le Galaxy S23 Ultra, accrochez-vous car notre avis est actuellement au four et sera entièrement cuit très bientôt !