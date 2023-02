Le Samsung Galaxy S23 Ultra est officiel avec un appareil photo 200MP et un Snapdragon 8 Gen 2 sur mesure

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est enfin officiel et il s’agit peut-être de la mise à niveau la moins évidente de l’histoire des téléphones phares de Samsung. C’est-à-dire qu’il semble presque identique au Galaxy S22 Ultra mais ce n’est pas le cas.

La différence la plus évidente est la couleur – le Galaxy S23 Ultra est livré en trois nouvelles couleurs – le vert, la lavande et la crème rejoignent le noir fantôme d’autrefois.

Alors quoi de neuf? À l’intérieur du Galaxy S23 Ultra coche une plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 personnalisée pour Galaxy. Samsung a opté pour le dernier SoC de Qualcomm pour l’ensemble de sa gamme Galaxy S23 et vous n’obtiendrez pas de S23 alimenté par Exynos sur aucun marché cette fois.

Le Snapdragon 8 Gen 2 pour le Galaxy S23 Ultra a un noyau Cortex-X3, fonctionnant jusqu’à 3,36 GHz, contre le maximum habituel de 3,2 GHz sur le SD 8 Gen 2. Le GPU Adreno 740 serait cadencé à 719 MHz, au lieu de 680MHz.













Samsung Galaxy S23 Ultra en noir fantôme, crème, vert et lavande

L’autre grande amélioration est la caméra principale. C’est le capteur ISOCELL HP2 200MP de Samsung et il est adaptatif. Il peut combiner 16 pixels en un seul pour une résolution finale de 12 MP avec des pixels de taille individuelle de 2,4 µm. Ou il peut combiner ses pixels 4 pour 1 et vous donner une photo de 50MP avec plus de détails pour travailler.

À partir de la série Galaxy S23, Samsung déplace son application Expert RAW en tant que mode dans l’application native de l’appareil photo et vous donne la possibilité de prendre des images RAW avec les avantages du traitement multi-images – niveaux de détail plus élevés, HDR et meilleur bruit réduction – jusqu’à 50MP.

Le Galaxy S23 Ultra apporte également un nouveau mode vidéo Astro Hyperlapse. La nouvelle caméra principale a amélioré la stabilisation vidéo par rapport à l’ancienne caméra principale 108MP grâce à Adaptive VDIS, qui analyse et subdivise les mouvements et reconnaît les conditions d’éclairage, et l’angle OIS 2x plus large du nouveau capteur – compensant environ 3°, par rapport aux 1,5° de le S22 Ultra.









Le nouvel appareil photo 200MP, fonction Astrophoto

Il y a une nouvelle caméra frontale, qui est partagée avec la série Galaxy S23 – une unité 12MP f/2.2 avec autofocus. Les trois autres appareils photo à l’arrière du Galaxy S23 Ultra sont en grande partie les mêmes que ceux du Galaxy S22 Ultra – il y a un appareil photo périscope 10MP 10x f/4.9, un téléobjectif 10MP 3x f/2.4 plus court et un 12MP f/2.2 appareil photo ultra large avec autofocus.

L’écran est une autre chose qui est en grande partie intacte par rapport à l’Ultra précédent, mais c’était déjà un chef-d’œuvre. Le panneau est un Dynamic AMOLED 2x de 6,8 pouces de résolution 1440x3088px et 1750 nits de luminosité. L’affichage peut être actualisé de manière adaptative de 1 Hz à 120 Hz.

Ce qui a changé, c’est l’ajout d’un Vision Booster plus intelligent qui peut ajuster la tonalité de couleur et le contraste de l’écran dans trois conditions d’éclairage différentes. L’autre mise à niveau significative concerne la protection – le Galaxy S23 Ultra présente le nouveau Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière.

L’autre spécification clé qui est reprise du Galaxy S22 Ultra est la batterie. C’est la même capacité de 5 000 mAh avec la même vitesse de charge maximale de 45 W. Samsung affirme que le S23 Ultra atteindra 65 % de charge après 30 minutes sur le chargeur.

Vous pouvez acheter le Galaxy S23 Ultra à partir d’aujourd’hui en quatre couleurs – noir fantôme, vert, crème et lavande – et dans jusqu’à quatre configurations qui commencent à partir de 256 Go cette année – 8/256 Go, 12/256 Go, 12/512 Go et le haut de gamme 12/1 To.

Le Galaxy S23 Ultra de base commence à partir de 1 400 € en Europe, 1 200 $ aux États-Unis et 115 000 ₹ en Inde.