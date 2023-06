Le Samsung Galaxy S23 FE sera lancé sur certains marchés au troisième trimestre 2023

Il y a environ deux mois, Sam Mobile a rapporté que Samsung lancerait le Galaxy S23 FE au quatrième trimestre 2023. La publication affirme maintenant que le Samsung Galaxy S23 FE sera lancé au troisième trimestre 2023 (entre juillet et septembre 2023) mais ne sera disponible que sur certains marchés, avec une version plus large se produisant dans T4 2023 et T1 2024.

La publication a également réitéré que le Samsung Galaxy S23 FE aura le SoC Exynos 2200 à la barre avec le GPU Xclipse 920 d’AMD. Cependant, contrairement au Galaxy S21 FE, qui était livré avec la puce Snapdragon ou Exynos selon le marché, le Galaxy S23 FE sera alimenté par l’Exynos 2200 dans toutes les régions.

Samsung Galaxy S21 FE

Les autres spécifications supposées du Samsung Galaxy S23 FE incluent un appareil photo principal de 50 MP, une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 25 W, 6 Go/8 Go de RAM et un stockage de 128 Go/256 Go.

Il n’y a pas encore de mot de Samsung à propos du Galaxy S23 FE. Cependant, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le smartphone arriverait avant le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5, confirmé pour devenir officiel la dernière semaine de juillet lors d’un événement à Séoul, en Corée du Sud. La batterie du Galaxy S23 FE a également été certifiée récemment, et avec le nouveau rapport affirmant que le téléphone sera lancé sur certains marchés au troisième trimestre 2023, nous pourrions voir Samsung dévoiler le Galaxy S23 FE le mois prochain.

Source