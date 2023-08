Le Samsung Galaxy S23 FE se rapproche du lancement car il obtient la certification Bluetooth

Samsung a dévoilé les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra en février, et devrait présenter le Galaxy S23 FE en septembre. Bien que Samsung n’ait pas encore confirmé la date de lancement du S23 FE, le smartphone a été certifié par Bluetooth SIG, ce qui le rapproche du lancement.

Bluetooth SIG a certifié six variantes du Samsung Galaxy S23 FE, portant les codes de modèle SM-S711B, SM-S711B_DS, SM-S7110, SM-S711U1, SM-S711W et SM-S711U. Les listes de ces versions révèlent qu’elles seront dotées d’une connectivité Bluetooth 5.3, mais ne divulguent rien d’autre.









Le Samsung Galaxy S23 FE obtient la certification Bluetooth

Les rendus divulgués du Samsung Galaxy S23 FE ont révélé que le smartphone ressemblera au Galaxy A54, et il a été repéré sur Geekbench avec un SoC Exynos 2200. Cependant, la variante américaine aurait la puce Snapdragon 8 Gen 1 à la barre.









Fuite des rendus du Samsung Galaxy S23 FE (Source : Sur les fuites et Smartprix)

Le reste des spécifications supposées du Samsung Galaxy S23 FE incluent un écran AMOLED dynamique FHD+ 120 Hz de 6,4 pouces, une batterie de 4 500 mAh et une charge filaire de 25 W. Le smartphone sera livré avec 6 Go/8 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage et quatre caméras. – Primaire 50MP avec OIS, ultra-large 8MP, téléobjectif 12MP et selfie 10MP.

