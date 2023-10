Le Samsung Galaxy S23 FE passe à l’appareil photo à 50 MP et utilise les chipsets phares de l’année dernière

Samsung en a sauté deux en un an seulement – ​​le Samsung Galaxy S23 FE est-il vraiment bien meilleur que le S21 FE de l’année dernière ? Oui et non. Il existe plusieurs améliorations clés, notamment concernant le chipset et l’appareil photo, mais ce n’est toujours pas au niveau des vrais modèles S23 (ou même quelque chose comme le S22+).

Parlons de l’éléphant dans la pièce : le chipset. Samsung est généralement silencieux sur le sujet et indique uniquement « Traitement avancé en 4 nm ». Nous savons que c’est une situation de choix : vous obtenez soit le Snapdragon 8 Gen 1, soit l’Exynos 2200 et cela dépendra de l’endroit où vous vivez. Pas impressionnant par rapport aux téléphones 2023 et à leurs puces « pour Galaxy », mais toujours une solide mise à niveau par rapport au Snapdragon 888/Exynos 2100 du S21 FE.

Cette année, la configuration de base comprend 8 Go de RAM, supprimant l’option obsolète de 6 Go. Vous ne pouvez pas avoir plus de 8 Go, mais il en va de même pour les S23 et S23+. Le stockage est de 128 Go ou 256 Go sans emplacement d’extension.

Cela étant dit, la prochaine chose majeure à discuter est la caméra principale améliorée – elle arbore désormais un capteur de 50 MP, contre 12 MP. Cela ne signifie pas pour autant que le S23 FE est à égalité avec les téléphones S23 ou même S22, car il a toujours des caméras ultra-larges de résolution inférieure (10MP, 123°) et des téléobjectifs (8MP, 3x). De plus, la caméra selfie tombe inexplicablement à une résolution de 10 MP après deux générations de capteurs 32 MP dans les modèles FE.

L’écran est comme prévu – un panneau plat Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 60-120 Hz.

Le téléphone mesure 158 x 76,5 x 8,2 mm et pèse 209 g. Cela le rend plus grand que le S21 FE (155,7 x 74,5 x 7,9 mm) et un peu plus lourd à 177 g. Le corps et les composants internes du téléphone sont fabriqués à partir de matériaux recyclés : aluminium et verre pré-consommation, ainsi que du plastique post-consommation (provenant de filets de pêche, de barils d’eau et de bouteilles PET mis au rebut).

En termes de longévité, le Galaxy S23 FE suit les autres appareils Samsung haut de gamme avec 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité (remarque : le téléphone est livré avec Android 13/One UI 5.1 prêt à l’emploi). Le téléphone est classé IP68 pour sa résistance à la poussière et à l’eau et vous pouvez vous abonner à Samsung Care+ pour des réparations moins chères en cas de dommages accidentels.

Bien qu’il soit plus volumineux que son prédécesseur, ce nouveau modèle n’augmente pas la capacité de la batterie, qui reste à 4 500 mAh, la charge filaire reste également à 25 W (0-50 % se fait en 30 minutes). Le chargement sans fil est également pris en charge.

Les prix et la disponibilité seront confirmés sous peu.