Début octobre, après plusieurs mois de rumeurs et de fuites, Samsung a finalement officialisé le Galaxy S23 FE. Et aujourd’hui, il est disponible aux États-Unis.

Le prix annoncé par Samsung lors du dévoilement était de 599 $, et pourtant – si vous allez sur Samsung.com maintenant et essayez d’en acheter un, vous remarquerez une hausse sournoise des prix. Le téléphone coûte 629,99 $. Bien sûr, 30 $, ce n’est pas grand-chose, mais cet appareil a été officialisé il y a 23 jours, ce qui représente plus d’un $ de plus par jour.

Heureusement, si vous voulez un S23 FE mais que vous ne voulez pas payer le prix gonflé de Samsung, Amazon vient à la rescousse, car il propose le téléphone au prix initialement dévoilé de 599 $. De plus, vous pouvez même obtenir gratuitement une carte-cadeau de 100 $ pour de futurs achats sur Amazon.

Cela rapporte effectivement au téléphone 499 $, ce qui est un prix très compétitif pour le marché américain affamé de milieu de gamme.

Le Galaxy S23 FE est livré avec un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1080×2340, le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 à la barre, 8 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, un système de triple caméra arrière (50 MP principal avec OIS, ultra-large de 12 MP, téléobjectif à zoom optique 3x de 8 MP), un vivaneau selfie de 10 MP et une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 25 W. Il fonctionne sous Android 13 avec One UI 5.1 en plus.

Samsung Galaxy S23 FE