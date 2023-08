Le Samsung Galaxy S23 FE devrait atterrir en septembre, les spécifications fuient à nouveau

Le prochain Galaxy S23 FE de Samsung fait l’objet de rumeurs depuis de nombreux mois maintenant, et la société prend toujours son temps avec le processus de développement. Cependant, nous sommes peut-être enfin très proches de sa sortie.

Selon une nouvelle rumeur provenant d’une source habituellement fiable, le Galaxy S23 FE sortirait en septembre. Cela correspond à une période de sortie du « T3 » précédemment évoquée, qui s’étend de juillet à septembre, donc même si elle est très proche, Samsung est toujours bien dans cette fenêtre.

Les spécifications du combiné ont également été à nouveau divulguées. Il sera alimenté par le SoC Exynos 2200 dans la plupart des régions, mais les États-Unis obtiendront à la place le Snapdragon 8 Gen 1. Il aura un écran AMOLED dynamique FHD+ 120 Hz de 6,4 pouces, un système de triple caméra arrière avec une principale de 50 MP avec OIS, un ultra-large de 8 MP et un téléobjectif de 12 MP, un selfie snapper de 10 MP et une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 25 W.

Le Galaxy S23 FE fonctionnera sous Android 13 avec One UI 5.1 lors de son lancement, et bénéficiera bien sûr de la promesse de support logiciel standard de Samsung, qui implique quatre ans de mises à jour Android importantes et une année supplémentaire de correctifs de sécurité uniquement.

Il va sans dire qu’il devrait s’agir du S23 le moins cher de tous les temps, mais il reste à voir combien il peut être moins cher par rapport au S23 et au S23+, qui sont tous deux sur le marché depuis un certain temps maintenant et ont connu des prix très élevés. des coupes et des promos partout.

Source | Source des images