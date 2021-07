Le Samsung Galaxy S22 Ultra sera doté d’un appareil photo Olympus 200MP, prise en charge du stylet S Pen

Contrairement à un récent rapport affirmant que le Galaxy S22 Ultra « se contentera » d’une version plus raffinée du capteur 108MP ISOCELL HM3 actuel, le nouveau indique que le téléphone comportera en effet un appareil photo principal de 200MP. L’informatique pointe également vers une version de janvier 2022.

Le rapport provient d’une publication coréenne citant diverses sources de l’industrie. Et selon ces sources, Olympus (le fabricant d’appareils photo japonais) a contacté Samsung pour rechercher un partenariat. Apparemment, Samsung a accepté les conditions et le Galaxy S22 Ultra comportera un appareil photo à 5 objectifs, 200MP, de marque Olympus.

Le rapport suggère également qu’un support S Pen est en ordre, mais nous nous demandons s’il serait inclus dans le package car ce n’est pas exactement une nouvelle fonctionnalité. Le Galaxy S21 Ultra actuel prend également en charge le S Pen.

Dans tous les cas, nous garderons nos oreilles ouvertes car nous recevons des rapports contradictoires et rien n’est certain pour l’instant. De plus, le Galaxy S22 ne devrait pas être annoncé avant l’année prochaine.

La source