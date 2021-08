Le Samsung Galaxy S22 sera doté d’un capteur RGBW de 50 MP

Samsung travaille sur un capteur 200 MP depuis un certain temps et nous nous attendons à ce que le nouvel ISOCELL frappe en premier un smartphone Xiaomi Mi 12. Les dernières fuites suggèrent que le géant coréen envisage également d’apporter un capteur 50 MP avec capteur RGBW et ce sera sur un smartphone Galaxy S22.

Les deux capteurs vont être introduits en septembre, si l’on peut faire confiance au leakster Univers de glace, qui est généralement au courant de ces informations.

Donc, ce 50MP va à certains clients et sera vu sur la série S22 — 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) 1er août 2021

La puce RVB standard se compose de capteurs lisant la lumière rouge, verte et bleue, puis les mélangeant dans les couleurs appropriées, mais avec RGBW, il existe désormais une LED blanche qui assiste la lumière blanche pure. En théorie, il devrait fournir un meilleur rendu des hautes lumières dans les scènes à contraste élevé.

Nous savons déjà comment cela fonctionne dans la pratique puisque le Huawei P8 a été l’un des premiers téléphones à introduire une telle gamme – en 2015, les photos sont sorties nettes et claires. Bien sûr, il s’agissait d’un seul appareil photo de 13 MP avec des capacités de traitement bien loin des capacités de traitement de n’importe quel produit phare moderne, de sorte que le nouveau capteur RGBW de 50 MP devrait produire des photos époustouflantes avec un faible bruit dans des scénarios de faible luminosité.

