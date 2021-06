Le Samsung Galaxy S22 n’aura pas de caméra selfie sous l’écran

Selon les rumeurs, la série Galaxy S22 offrirait un certain nombre d’améliorations de l’appareil photo par rapport à ses prédécesseurs et les caméras selfie sous-écran devaient être l’une d’entre elles. Cependant, selon la rumeur la plus récente venant directement de Corée du Sud, Samsung sautera finalement la caméra sous-écran sur le Galaxy S22.

Des sources internes citent des problèmes de qualité et de rendement qui empêchent Samsung d’utiliser la technologie sur ses modèles Galaxy S22. De plus, un motif en mosaïque du panneau OLED apparaît dans certaines situations, ce qui était également vrai pour le ZTE Axon 20 5G, que nous avons examiné l’année dernière.

En fin de compte, Samsung a décidé d’implémenter une caméra sous-écran sur ses modèles 2022 Galaxy Note et le Z Fold3 cette année puisque ce dernier a la possibilité d’utiliser ses caméras arrière pour capturer des selfies afin que la qualité inférieure de la caméra sous-écran ne soit pas être un si gros problème et permettra toujours à Samsung de fournir un affichage ininterrompu.

La source (en coréen)