Le Samsung Galaxy S21 Ultra peut prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz à une résolution WQHD +, une fuite des fonctionnalités d’une interface utilisateur 3.1

La série Samsung Galaxy S21 fait partie de la rumeur depuis très longtemps et les smartphones arriveront probablement le 14 janvier. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une série de fuites qui résument à peu près toutes les spécifications de la gamme rumeur de Samsung S21, mais nous continuons à découvrir de nouvelles informations chaque jour, avant le lancement. Un pronostiqueur notable qui s’appelle Ice Universe affirme maintenant que le Galaxy S21 Ultra offrira un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz à une résolution WQHD +. Il s’agit d’une mise à niveau significative du Galaxy S20 Ultra qui prend en charge le rafraîchissement de 120 Hz à une résolution Full HD uniquement ou un taux de rafraîchissement de 60 Hz à une résolution WQHD +.

Cependant, l’utilisation d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz en WQHD + a également un impact sur la durée de vie de la batterie. D’anciennes fuites ont suggéré que le Galaxy S21 Ultra pourrait contenir une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 45 W, une charge sans fil rapide et une prise en charge de Wireless PowerShare (charge sans fil inversée). Pendant ce temps, la société sud-coréenne de smartphones limiterait probablement la fonction de taux de rafraîchissement adaptatif pour le modèle haut de gamme, car le Galaxy S21 et le Galaxy S21 ultra auraient un écran Full HD. Les modèles vanilla et Plus prendraient également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien qu’un panneau Full HD serait sûrement une déception pour les fans qui envisagent d’acheter les prochains smartphones premium Galaxy S21.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra prendrait également en charge le S Pen qui était auparavant limité aux smartphones Galaxy Note. Un autre conseil sur YouTube présente maintenant certaines de ses fonctionnalités, notamment le mémo de désactivation de l’écran, Air View, Air Command, etc. La vidéo divulguée met en évidence certaines des fonctionnalités de One UI 3.1, qui seraient livrées avec la nouvelle gamme. Il existe des améliorations pour l’appareil photo, notamment l’amélioration de la mise au point, l’enregistrement multi-caméras (avec écran partagé, image dans l’image et autres options) et des paramètres plus pratiques.

Selon les anciens rapports, le Galaxy S21 Ultra haut de gamme serait doté d’un écran AMOLED dynamique Infinity-O-Edge de 6,8 pouces avec une résolution de 3200×1 440 pixels (WQHD +). En termes de caméras, le téléphone devrait comporter une configuration de caméra arrière quadruple qui hébergerait un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif grand angle f / 1,8 et des capacités de mise au point automatique.