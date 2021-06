Le Samsung Galaxy S21 Ultra obtient le prix du meilleur smartphone au GLOMO 2021

Après un an d’absence, les Global Mobile (GLOMO) Awards du Mobile World Congress sont de retour (il n’y avait pas eu de MWC l’année dernière). Le Samsung Galaxy S21 Ultra a été élu meilleur smartphone de l’année dernière par le jury, qui a dit ceci à propos du téléphone :

« Le meilleur smartphone Android jamais conçu par Samsung avec une large gamme de fonctionnalités, un superbe écran AMOLED, les meilleurs appareils photo de sa catégorie et bien plus encore – ce téléphone fonctionne à tous les niveaux et est un digne gagnant des meilleurs smartphones en 2021. »

Samsung était la seule entreprise à avoir deux téléphones sur la liste restreinte des nominés pour 2021, le deuxième modèle était le Galaxy S20 FE. La liste restreinte comprenait également l’iPhone 12 Pro Max, le OnePlus 9 Pro et le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Voici les principales considérations sur lesquelles le jury s’est concentré lors de la sélection du gagnant :

Conception physique et innovation

Performances de l’appareil et facteurs de forme

Véritable nouvelle innovation déployée, par exemple dans le facteur de forme, la technologie, les fonctionnalités

Utilité du produit en termes de fonctionnalités et de fonctionnalités

Niveau de prix et rapport qualité-prix perçu

Succès commercial dans les territoires mondiaux

Expérience utilisateur, qualité et fiabilité

Références environnementales et de durabilité

Engagement continu sur le support, par exemple les mises à niveau logicielles

ARM a remporté le prix Disruptive Device Innovation pour le développement de processeurs pour appareils mobiles, battant Apple pour son travail sur UWB, Oppo pour ses efforts dans le développement et la promotion de la charge rapide et les entreprises qui ont travaillé sur des écrans enroulables, BOE, LG, Oppo et autres.

Le Vodafone Curve a été choisi comme le meilleur appareil grand public connecté, il s’agit d’une balise de suivi GPS. Il a séduit le Galaxy Buds Pro de Samsung, le casque VR Glass de Huawei, le casque de réalité mixte Nreal Light et la caméra domestique Cloud+AI de ZTE.

Au cas où vous auriez manqué les prix GLOMO 2019 (encore une fois, l’édition 2020 a été annulée), le Huawei Mate 20 Pro a remporté le prix du meilleur smartphone, la Samsung Galaxy Watch a remporté le prix de la meilleure technologie mobile portable et Epic Games a été honoré pour la franchise Fortnite.

Source 1 | Source 2 | Source 3