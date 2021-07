Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est désormais disponible dans une nouvelle couleur Navy

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dévoilé plus tôt cette année dans les teintes Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown est désormais disponible dans une nouvelle couleur – Navy.

La variante de couleur Navy n’est actuellement disponible que via Best Buy dans une configuration de mémoire unique – 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. L’unité verrouillée sur le réseau de Verizon est au prix de 1 100 $ (cette version couleur n’est pas disponible avec d’autres opérateurs), tandis que le modèle déverrouillé peut être le vôtre pour 1 200 $. Bien que vous bénéficiez d’une remise de 200 $ sur ce dernier si vous activez votre appareil aujourd’hui.

Mis à part le nouveau travail de peinture, tout le reste sur le modèle de couleur Navy reste le même que les autres versions de couleur, ce qui signifie que vous obtenez un SoC Snapdragon 888, un écran AMOLED dynamique QHD + 120 Hz de 6,8 pouces, une caméra quad 108MP, une caméra selfie 40MP et une batterie de 5 000 mAh avec Charge filaire 25W et sans fil 15W.

Vous pouvez lire notre critique du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ici pour en savoir plus ou regarder la critique vidéo liée ci-dessous.

