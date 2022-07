Le Samsung Galaxy S21 reçoit une mise à jour de dernière minute “Améliorations des performances”

Avec seulement une journée à perdre, la gamme Samsung Galaxy S21 reprend la mise à jour Android de juillet. La mise à jour est principalement mineure, mais Verizon indique qu’il y a plus que les correctifs de sécurité typiques inclus.

En bref journal des modifications, le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra bénéficient d'”améliorations des performances” en plus des “correctifs de sécurité Android les plus récents”. Les améliorations de performances sont toujours un ajout bienvenu à la mise à jour, en particulier pour une ligne téléphonique comme le Galaxy S21 qui a bien plus d’un an. Nous aimons les optimisations constantes. Voici également les détails du patch Android de juillet.

Les builds à surveiller sont les suivants :

Galaxie S21 : SP1A.210812.016.G991USQU5CVG9

: SP1A.210812.016.G991USQU5CVG9 Galaxie S21+ : SP1A.210812.016.G996USQU5CVG9

: SP1A.210812.016.G996USQU5CVG9 Galaxy S21 Ultra: SP1A.210812.016.G998USQU5CVG9

Soit dit en passant, le Galaxy S21 n’est pas la seule gamme de téléphones à recevoir des mises à jour cette semaine. Verizon a également poussé les mises à jour du Galaxy Fold 3 et du Flip 3, du Galaxy S21 FE (G990U2SQU1CVF7, G990USQU3CVF7), du Galaxy S20 FE (G781VSQU6FVG3) et du Galaxy A12 (A125USQS3BVG2).

Pour vérifier ces mises à jour, rendez-vous dans Paramètres> Mises à jour du système> Vérifier les mises à jour du système. Les mises à jour devraient déjà être en ligne.