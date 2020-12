Le Samsung Galaxy S21 est en passe de devenir le smartphone phare de dernière génération de la société lors de son lancement lors de l’événement Galaxy Unpacked de janvier 2021. Cependant, alors que les fuites et les rumeurs continuent d’affluer de tous les fronts, un rapport particulier suscite apparemment plus d’intérêt que les spécifications standard et les rend que nous voyons régulièrement. Le rapport provient d’un blog technologique brésilien, qui révèle le document de certification que Samsung a reçu de l’organisme de certification brésilien de l’électronique, Anatel. Selon ce rapport, il semble que certaines régions où Samsung vendrait ses téléphones de la série Galaxy S21 recevraient en fait les appareils sans adaptateur de charge inclus. Cette décision fait essentiellement suite à ce qu’Apple a fait à ses iPhones après l’annonce de sa série iPhone 12 – une décision que Samsung a apparemment encaissée, en jetant quelques one-liners spirituels vers Apple.

Maintenant, cependant, Samsung semble faire de même, si ledit rapport est vrai. La décision en elle-même n’est pas surprenante – après qu’Apple ait choisi de ne pas utiliser de chargeur avec ses appareils de la série iPhone 12, les fabricants de smartphones du monde entier devraient faire de même. Samsung, quant à lui, a envoyé quelques répliques ironiques à Apple pour choisir de ne pas proposer de chargeur avec ses iPhones. Les observateurs attentifs de XDA Developers ont également remarqué que non seulement Samsung se moquait d’Apple pour l’emballage du smartphone sans chargeur, mais ils ont également apparemment supprimé ces messages de leurs poignées de médias sociaux alors que le Galaxy S21 s’approche de son lancement. Une telle décision entraînera certainement un niveau de moquerie équivalent dans d’autres secteurs de l’industrie, car une telle décision de Samsung serait qualifiée d’hypocrisie au nom de la société.

Néanmoins, les rapports suggèrent que Samsung pourrait ne pas choisir de mettre en œuvre sa décision dans un saut de couverture qui applique la règle sans chargeur dans la boîte sur tous les marchés. Cela suggère apparemment également que sur les marchés où Samsung expédierait ses téléphones phares sans adaptateur de charge, il en fournira un si les utilisateurs de ses téléphones le demandent. Samsung a apparemment fait de même lorsqu’il a expédié ses appareils Galaxy Note20 aux États-Unis plus tôt cette année sans les écouteurs AKG fournis.

À l’avenir, on s’attend à ce que davantage d’OEM adoptent l’approche sans chargeur pour emballer leurs téléphones, la principale justification de cette évolution étant une tentative de durabilité. La plupart d’entre nous ayant déjà des adaptateurs de charge USB-A ou USB-C à la maison, cela n’affecterait pas vraiment les acheteurs de ne pas recevoir un nouvel adaptateur de charge à chaque fois qu’ils achètent un nouveau téléphone. De plus, avec la disponibilité universelle des points de chargement USB, la chose la plus importante sur laquelle les marques doivent se concentrer à l’avenir est de normaliser leurs normes de charge rapide, ce qui garantira vraiment que ne pas avoir d’adaptateur de charge rapide propriétaire dans le boîtier du smartphone serait absolument correct. . Jusque-là, cependant, cette décision pourrait poser un problème pour les acheteurs qui souhaitent également changer de marque avec leurs nouveaux achats de smartphones.