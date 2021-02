Nous pensions que l’époque où les téléphones étaient immergés dans l’eau sur YouTube était loin derrière nous, car l’indice IP68 est devenu une fonctionnalité standard pour tous les appareils phares. Cependant, la chaîne Photo Owl Time Lapse a pris les choses à un autre niveau en laissant un Samsung Galaxy S21 parfaitement fonctionnel dans un réservoir d’eau pendant 12 jours.

De plus, la vidéo a été diffusée sur YouTube et l’expérience est presque terminée au moment de la rédaction de cet article. Il y a trois mises à jour dans la description de la vidéo indiquant que la fonction de détection d’humidité est activée et que l’écran a commencé à mal se comporter pendant un certain temps. L’avertissement d’humidité est toujours là mais l’écran a recommencé à fonctionner. Les enceintes semblent avoir été les plus touchées car elles ne fonctionnent plus correctement.

Cependant, compte tenu de la durée du test et du fait que le téléphone est immergé dans 50 cm, le combiné fait vraiment du bien pour se préserver. C’est 12 jours sous l’eau alors que l’indice IP68 est pour 1,5 m de profondeur pendant seulement 30 minutes. Laissez cela pénétrer …