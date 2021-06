Le Samsung Galaxy S21 FE prendra en charge la charge rapide de 25 W, révèle la certification 3C

Le lancement du Samsung Galaxy S21 FE peut être retardé ou non, mais le processus de certification avance – le chinois 3C a approuvé l’utilisation du chargeur Samsung EP-TA800 pour le SM-G9900, la version locale du S21 FE.

Ce chargeur atteint un maximum de 25 W et existe depuis un certain temps, il est livré avec la série Galaxy Note10. Que le S21 FE inclue ou non ledit chargeur dans l’emballage de vente au détail n’est pas clair.

Le Galaxy S20 FE actuel est livré avec un chargeur de 15 W (à partir des jours S10), mais la question ici est plutôt de savoir s’il y aura un chargeur du tout. Pour ce que ça vaut, le modèle actuel prend également en charge la charge de 25 W, si vous avez la bonne brique d’alimentation (USB-PD et PPS sont pris en charge).

Comme son prédécesseur, le S21 FE devrait avoir une batterie de 4 500 mAh, donc la durée de vie de la batterie devrait être comparable. La version 5G du téléphone sera alimentée par le Snapdragon 888, que nous voyions ou non un modèle Exynos n’est pas clair (même le S20 FE 4G est passé à Snapdragon).







Le chargeur 25W en question, le EP-TA800

Le téléphone aura 6 à 8 Go de RAM et peut être une fraction plus petit que le modèle actuel avec un écran Super AMOLED de 6,41 pouces à 120 Hz. Le design sera emprunté pour la série S21 comme on le voit dans les rendus.

La source