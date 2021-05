Le Samsung Galaxy S21 FE entrera en production de masse en juillet

Le Galaxy S20 FE a été un grand succès pour Samsung et nous avons déjà vu des preuves qu’il obtiendra un successeur plus tard cette année. À présent Ross Young rapporte que le Galaxy S21 FE entrera en production de masse en juillet, dans deux mois. Selon les rumeurs, la date de sortie réelle viendrait en août

Les couleurs sont:

– Gris

– Vert clair

– Violet clair

– Blanc – Ross Young (@DSCCRoss) 3 mai 2021

Nous avons déjà vu des rendus de l’appareil qui, sans surprise, suivent le langage de conception du Galaxy S21. Le S21 FE devrait apporter un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une caméra perforée centrée de 32MP, un chipset Exynos 2100 ou Snapdragon 888 selon la région et une capacité de stockage de 128/256 Go.

Nous avons également vu des preuves d’une batterie de 4500 mAh et le téléphone devrait arriver dans les couleurs blanc, gris, rose et violet bien que le nouveau tweet mentionne également les options vert clair et violet clair.