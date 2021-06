Le Samsung Galaxy S21 FE apparaît dans des rendus colorés

Des fuites de rendu nous ont donné notre premier aperçu du Samsung Galaxy S21 FE en avril, révélant le design du smartphone, qui est similaire à celui du Galaxy S21. Maintenant, un nouvel ensemble de rendus de S21 FE est apparu, nous montrant le smartphone en quatre couleurs. Vous pouvez les consulter ci-dessous.









Le rendu des fuites du Samsung Galaxy S21 FE

Le Galaxy S21 FE (SM-G990B) a été repéré sur Geekbench le mois dernier avec Snapdragon 888 SoC, 6 Go de RAM et Android 11.

Selon les rumeurs, le S21 FE serait également doté d’un écran plat de 6,41 pouces (probablement AMOLED) avec un trou de perforation pouvant accueillir une caméra selfie de 32 MP. Le smartphone aura des options de stockage de 128 Go et 256 Go, prendra en charge les réseaux 5G et embarquera une batterie de 4 500 mAh.

Il n’y a pas encore de mot de Samsung sur le Galaxy S21 FE, mais le smartphone devrait entrer en production de masse en juillet et arriver au quatrième trimestre 2021. Il a également été mentionné sur le site officiel de Samsung Mexique.

Plus de détails sur le Samsung Galaxy S21 FE devraient apparaître dans les semaines à venir.

La source